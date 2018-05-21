CHP’de liste savaşları!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’nin mitingleri iptal etme sebebinin ses kısıklığı değil, dün gece açıklanan milletvekili aday listeleri olduğu i

Güncellenme 21 Mayıs 2018 11:12

Sesinin kısıldığını bahane ederek Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingleri iptal ettiği kesinleşti. İddiaya göre bu programların iptal olmasındaki asıl neden ses kısıklığı değil, CHP'nin apar topar açıkladığı milletvekili listeleri oldu. CHP'nin basın biriminden yapılan iptal açıklamasında herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

20 kişi listede yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ile üzerinde çalıştığı liste dün gece açıklandı. Açıklanan listede Muharrem İnce'ye yakın yaklaşık 20 kişi aday listesinde yer almadı.

Kimler aday gösterilmedi

İnce'ye yakınlığı ile bilinen milletvekilleri, Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday gösterilmedi. İnce'nin kontenjanından aday olanları arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün yer aldı.

İnce ve Kılıçdaroğlu görüşecek

Kulislerden sızan habere göre, listeden rahatsız olduğunu belirten İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddia edildi.

Müzakere yapılacak

RS FM'e konuşan İnce'ye yakın CHP'liler, mitinglerin iptal edilmesinin ses kısıklığından dolayı olmadığını, programın parti yönetimi ve İnce arasındaki liste krizi nedeniyle iptal edildiğini, bu akşam saat 17.00'ye kadar çözüm için müzakerelerin süreceğini söyledi.

Listeler için bugün son

Öte yandan siyasi partiler bugün saat 17.00'ye kadar milletvekili aday listelerini YSK'ya bildirmek zorunda.