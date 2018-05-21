CHP'de liste krizi büyüyor! Çok sayıda istifa var

CHP'de Fikri Sağlar'ın yeniden milletvekili adayı gösterilmemesine tepki olarak Mersin'de il ve 13 ilçe örgütü istifa etti.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 16:08

CHP'de milletvekili listesi krizi bitmek bimiyor. Fikri Sağlar'ın yeniden milletvekili adayı gösterilmemesine tepki olarak Mersin'de il ve 13 ilçe örgütü istifa etti.

Mersin'de milletvekili aday listelerine tepki gösteren il yönetimi ile 11 ilçe yönetiminin istifa kararı aldığı öğrenildi.13 ilçesi bulunan Mersin’de sadece Anamur ve Tarsus ilçelerinin istifa kararı almadığı öğrenildi.

Mersin CHP örgütlerinin aday listelerinde Seyit Özanar ve Musfata Baysan'ın olmamasına da tepki gösterdikleri bildirildi.

CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsus'lu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.

Mersin'de mevcut Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu da liste dışı kalmıştı. CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsuslu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.

Aday olamayan isimler ise şu şekilde:

Fikri Sağlar

Aytuğ Atıcı (aday olmadı)

Hüseyin Çamak (aday olmadı)

Serdal Kuyucuoğlu