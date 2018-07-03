CHP'de liderlik savaşı başladı

CHP'de liderlik savaşı resmen başladı. İnce'nin açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir yanıt geldi.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 12:50

CHP'de Genel Başkanlık krizi çıktı. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile üç saatlik bir görüşme gerçekleştiren Muharrem İnce bugün tepki çekecek açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'na çekilmesini önerdiğini belirten İnce, kendisinin genel başkan, Kılıçdaroğlu'nun da onursal başkan olabileceğini söylediğini belirtmişti.

Bu açıklamaları sert bir dille eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özel bir yemekti. Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" derken, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Gündemimizde olağanüstü kurultay yok" açıklamasında bulundu.

İddiaya göre, İnce son açıklamasından sonra CHP'de Merkez Yürütme Kurulu perşembe günü saat 11.00'de toplantıyla çağırıldı.

Öte yandan İnce, teklifinin geri çevrilmesi durumunda, "Kılıçdaroğlu hayır derse örgüt kendisi çözer" diyerek üstü kapalı tehdit etti.