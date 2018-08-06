CHP'de kurultay olacak mı? İşte son karar

Parti içi muhalefetin kurultay için harekete geçmesi nedeni ile koltuğunu kaybetme korkusu yaşayan Kılıçdaroğlu, 4 gün boyunca delegelerin imzalarını inceledi.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 09:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yaşadığı seçimlerin ardından koltuğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Muharrem İnce’nin CHP’nin başına geçirmek isteyen parti için muhalif hareket, delegelerden yeterli imzayı topladıklarını açıkladı ama Genel Merkez tam tersi yönde bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu imzaları inceledi

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu, 4 gün boyunca imza listesini inceledi, analizler yaptı. Genel merkezden yapılan açıklamaya göre ise, delege olmayanlar, mükerrerler ve fotokopiler ilk etapta geçerli imzalardan ayrıldığında, geriye 605 imza kaldı.

Genel merkez net rakam vermedi

İncelemenin sonucunda kendilerine iletilen imzaların geri çekildiğine ilişkin beyannameler de toplamdan çıkarıldı. Genel merkez kaynakları, geri çekenlere ilişkin net rakam vermezken kulislerde, sayının en az 20 en çok 70 olacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor.

Kararlar ne zaman açıklanacak?

Parti yönetiminin bu akşam veya en geç yarın delege olmayanlar, mükerrerler, istifa edenler ve geri çekenlerin sayılarına ilişkin bilgileri ve kurultay olmayacağı yönündeki kararını açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu kurultay gereksiz demişti

Kılıçdaroğlu da daha önce kurultay tartışmalarının gereksiz olduğunu açıklamıştı. Yerel seçimlerin kurultaydan önemli olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin seçime hazırlanmasını istemişti.