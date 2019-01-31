CHP'de krize neden olan Kaftancıoğlu, "Yıldırım istifa etsin" dedi

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, istifa gerekçesini açıklayarak, bundan sonra sadecem AK Parti'nin adayı ile ilgileceklerini söyledi.

Güncellenme 31 Ocak 2019 18:46

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun adı son olarak PM’de yapılan toplantıda istifa ettiği haberi ile gündeme geldi. Genel merkez tarafından belirlenen bazı İstanbul adaylarına tepki gösterip istifa kararı alan ve daha sonra vazgeçen Kaftancıoğlu, eleştirilere eden oldu.

“Şu an sadece Yıldırım’la ilgileniyoruz”

Sözcü’nün haberine göre Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, istifa haberlerinin doğru olduğunu, bu istifanın kızgınlıktan ziyade ilkesel duruştan kaynaklı olduğunu, kararı tek başına aldığını, sonra da istifasını geri aldığını, şimdi ilgilendikleri tek ismin Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

“Yıldırım istifa etmeli”

Anayasanın açık hükme rağmen Yıldırım TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmediğini belirten Kaftancıoğlu, görevinden ayrılması gerektiğini, Yıldırım’a yeni bilgiler verildiği için şu an istifa edeceğini söylediğini ileri sürdü.

“Toplam 21 ilçeleri olacak”

Kaftancıoğlu, 31 Mart’ta İstanbul'u almak gibi bir iddiaları olduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı olacağını, çalışmaların oldukça iyi gittiğini, İstanbul'un 39 ilçesinin 14'ünde CHP'li belediye başkanı olduğunu, araştırmaların 14'ün üzerine 7 ilçe başkanlığını kazanacağını gösterdiğini, şu an 21 ilçeleri olacağını söyledi.

İstifa sürecinde neler yaşandı?

Odatv’nin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'nun istifasını istedi. Bu sırada partinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu devreye girdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşüp aradaki gerginliği bitirdi. Sonuç olarak İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu ikna etti.