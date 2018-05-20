CHP'de kim, hangi ilden aday oldu?
MHP'den sonra CHP de milletvekili aday listelerini açıkladı.
24 Haziran seçimleri için milletvekili listelerini ilk açıklayan parti MHP olurken bugün de CHP vekil listesini açıkladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu.
Açıklanan aday listesinde Kılıçdaroğlu İzmir ikinci bölge 1. sıra adayı olurken, cezaevinde olan Enis Berberoğlu ise İstanbul ikinci bölge birinci sıradan aday gösterildi.
İstanbul birinci sıra adayları
1-Akif Hamzaçebi
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Onursal Adıgüzel
4-Fethi Açıkel
5- Gürsel Tekin
6-İlhan Kesici
7- Oğuz Kağan Salıcı
8-Mahmut Tanal
9- İbrahim Kaboğlu
10- Sera Kadıgil
İstanbul ikinci bölge adayları
1-Enis Berberoğlu
2-Aykut Erdoğdu
3-Tuncay Özkan
4-Yunus Emre
5-Sezgin Tanrıkulu
6-Yüksel Mansur Kılıç
7-Gökan Zeybek
8-Işık Öğütçü
İstanbul üçüncü bölge adayları
1- Erdoğan Toprak
2- Engin Altay
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5-Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Erdoğan
8- Gülizar Emacan
9- Saadet Kontenjanı
10- Turan Hançerli
11- Ali Çeşmeci
Ankara birinci bölge adayları
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5-Gamze Taşçıer
Ankara ikinci bölge adayları
1- Nihat Yeşil
2- Yıldırım Kaya
3- Semra Dinçer
Ankara üçüncü bölge adayları
1- Haluk Koç
2- Murat Emir
3- Ahmet Ersen Özsoy4
4- Servet Ünsal
İzmir birinci bölge adayları
1 – Murat Bakan
2 – Selin Sayek Böke
3 – Özcan Purçu
4 – Kani Beko
5 – Mehmet Ali Çelebi
6 – Tacettin Bayır
7 – Ednan Arslan
8 – Sefer İpekli
9 – Kazım Umdular
10 – Nilay Kökkılınç
11 – Ezgi Deniz Urunga
12 – Devrim Barış Çelik
İzmir ikinci bölge adayları
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2 – Ünal Çeviköz
3 – Kamil Okyay Sındır
4 – Atila Sertel
5 – Sevda Erdan Kılıç
6 – Mahir Polat
7 – Bedri Serter
8 – İdris Yavuz Yılmaz
9 – Ali Engin
10 – Salih Özçiftçi
11 – Mehmet Birlik
12 – Ebru Okay
Adana
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
5- Oya Tekin
Bolu
1- Tanju Özcan
Bilecik
1- Yaşar Tüzün
Hatay
1- Servet Mollaoğlu
2- Nermin Yıldırım
3- Serkan Topal
4- Mehmet Fatih Turan
Kocaeli
1- Haydar Akar
2- Fatma Kaplan Hürriyet
3- Tahsin Tarhan
Muğla
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Ayyılmaz
Tokat
1- Kadim Durmaz
Sivas
1- Ulaş Karasu
Tunceli
1- Polat Şaroğlu
2- Mesut Coşkun