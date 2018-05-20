CHP'de kim, hangi ilden aday oldu?

MHP'den sonra CHP de milletvekili aday listelerini açıkladı.

Güncellenme 20 Mayıs 2018 23:02

24 Haziran seçimleri için milletvekili listelerini ilk açıklayan parti MHP olurken bugün de CHP vekil listesini açıkladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu.

Açıklanan aday listesinde Kılıçdaroğlu İzmir ikinci bölge 1. sıra adayı olurken, cezaevinde olan Enis Berberoğlu ise İstanbul ikinci bölge birinci sıradan aday gösterildi.

İstanbul birinci sıra adayları

1-Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4-Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6-İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8-Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

İstanbul ikinci bölge adayları

1-Enis Berberoğlu

2-Aykut Erdoğdu

3-Tuncay Özkan

4-Yunus Emre

5-Sezgin Tanrıkulu

6-Yüksel Mansur Kılıç

7-Gökan Zeybek

8-Işık Öğütçü

İstanbul üçüncü bölge adayları

1- Erdoğan Toprak

2- Engin Altay

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Erdoğan

8- Gülizar Emacan

9- Saadet Kontenjanı

10- Turan Hançerli

11- Ali Çeşmeci

Ankara birinci bölge adayları

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5-Gamze Taşçıer

Ankara ikinci bölge adayları

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

Ankara üçüncü bölge adayları

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy4

4- Servet Ünsal

İzmir birinci bölge adayları

1 – Murat Bakan

2 – Selin Sayek Böke

3 – Özcan Purçu

4 – Kani Beko

5 – Mehmet Ali Çelebi

6 – Tacettin Bayır

7 – Ednan Arslan

8 – Sefer İpekli

9 – Kazım Umdular

10 – Nilay Kökkılınç

11 – Ezgi Deniz Urunga

12 – Devrim Barış Çelik

İzmir ikinci bölge adayları

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2 – Ünal Çeviköz

3 – Kamil Okyay Sındır

4 – Atila Sertel

5 – Sevda Erdan Kılıç

6 – Mahir Polat

7 – Bedri Serter

8 – İdris Yavuz Yılmaz

9 – Ali Engin

10 – Salih Özçiftçi

11 – Mehmet Birlik

12 – Ebru Okay

Adana

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin

Bolu

1- Tanju Özcan

Bilecik

1- Yaşar Tüzün

Hatay

1- Servet Mollaoğlu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

Kocaeli

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan

Muğla

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

Tokat

1- Kadim Durmaz

Sivas

1- Ulaş Karasu

Tunceli

1- Polat Şaroğlu

2- Mesut Coşkun