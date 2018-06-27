CHP'de Kılıçdaroğlu için istifa eylemi!

CHP'li bir grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için oturma eylemi yaptı.

Güncellenme 27 Haziran 2018 09:40

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup partili genç, genel merkezin önünde oturma eylemi yaptı. Bu eyleme ise katılım her geçen gün giderek artıyor. Imırgı, isteklerine cevap verilmesi için 24 saat boyunca oturma eylemi yapacaklarını söyledi. Eylemciler, "Genel Başkan Muharrem İnce" şeklinde slogan atıp, oturma eylemine devam ediyor.

Üzüntü duyuyoruz

Grup adına açıklama yapan Imırgı, burada toplanan kişi sayısının önemli olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve TBMM'nin hukukun ve laikliğin teminatını CHP'nin bu durumda olmasından üzüntü duyduklarını, değişikliğe yönetim kadrolarından başlamaları gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan istifa bekleniyor

Denizli’de CHP oylarında yaşanan düşüşün ardından Gençlik Kolları Başkanlığından istifa dilekçesini vererek Ankara’ya geldiğini anlatan Imırgı, aynısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beklediklerini aktardı.

Parti adaydan 8 puan daha az aldı

Imırgı, partinin öz gücü, emektar gençlik örgütlerini görmezden gelenlerden, mücadeleden kaçanlardan, şahsi menfaat peşinde koşanlardan hesap sorduklarını, partide ön seçimin olmamasını, çoğu illerde kimsenin onaylamadığı listelerle seçime gidilmesini, vekilliğin birilerine peşkeş çekilmesini içime sindiremediğini, partinin adayından 8 puan eksik oy almasından hicap duyduğunu söyledi.