CHP'de kazan kaynıyor! İnce, Tezcan'a böyle cevap verdi

Muharrem İnce, CHP'li Tezcan'ın açıklamalarına, "Şu ana kadar 30 ilden açıklama olmuş herhalde bilmiyorum..." ifadeleri ile cevap verdi.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 16:34

24 Haziran seçimlerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak giren Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "olağanüstü kurultay" açıklamasına ilişkin, "Ben basın yoluyla açıklama yapmam. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

Dün Erzurum'dan Türkiye gezisi için start veren İnce, bugün bazı temaslar için Kırklareli'ndeydi.

Burada, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret eden İnce, basın mensupları Tezcan'ın "Genel merkezimizin ve sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur. MYK'mızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur." yönündeki açıklaması hatırlattı. İnce ise bu açıklamalara, "Ben basın yoluyla açıklama yapmam. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" şeklinde cevap verdi.

Parti içinden kendisine büyük destek geldiğini söyleyen İnce, "Şu ana kadar 30 ilden açıklama olmuş herhalde bilmiyorum, sağ olsun arkadaşlar. Acele etmeyin. Basın yoluyla parti içi meseleleri konuşmam" dedi.