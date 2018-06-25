CHP'de isyan! "Basiretsiz yöneticiler"

CHP PM Üyesi Aksünger, açıklanan sonuçlarda soru işretleri olduğunu, bunların aydınlatılması gerektiğini, basiretsiz yöneticilerle mücadele etmenin zor olduğunu söyledi.

Güncellenme 25 Haziran 2018 17:31

Sandık sonuçlarına dair birçok endişesinin olduğunu belirten CHP PM Üyesi Erdal Aksünger, sonuçların soru işaretleri ile dolu olduğunu, bazı şeyleri araştırıp sağlamasını yapamamaktan kaynaklanan, daha bir sürü tereddütlerle dolu bir seçim geçirdiklerini, CHP ve Muharrem İnce'nin halkı tereddütte bıraktığını söyledi.

Soru işaretleri var

Açıklamaları takip ettiğini ve çok üzüntü verici olduğunu belirten Aksünger, bu kadar büyük tereddütler içerisinde sonuçlanan seçimi yorumlamanın zor olduğunu, kafasında bu sonuçları kabullenmeme düşüncesinin hep olacağını çünkü çok soru işaretlerinin olduğunu, bu soru işaretlerinin topluma da olduğunu, onların aydınlanmaması durumunda bu seçimlerin üzerinde hep gölge olacağını, CHP'nin genel başkanı ve yöneticilerinin sınıfta kaldığını, seçim gecesi topluma açıklama yapmayarak, beklentilerin yerle bir olduğunu, bunun da ayrı bir üzüntü sebebi olduğunu belirtti.

MHP hakkında açıklama

Aksünger, MHP'nin özellikle Kürt seçmenin olduğu yerlerde aldığı oyları anormal olduğunu, bu sonuçların tam bir muamma olduğunu, hiç kimsenin MHP'nin bu kadar oy alacağını düşünmediğini söyledi.

Akşener ve Demirtaş az oy aldı iddiası

Muharrem İnce'nin yüzde 30'un üzerinde bir oy aldığını belirten Aksünger, CHP'nin Muharrem İnce'ye yetişemediğini, psikolojik sınırı aşamadığını, kimsenin bunu bir başarı olarak gösteremeyeceğini, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener ile HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ta mazeret olabileceğini, bu kadar düşük oy alacaklarının da tahmin edilmediğini, bütün anketlerin şaştığını, MHP konusunun muamma olarak kaldığını, başka bir hikayenin eseri olduğu konusunda tereddütün olmadığını, toplumun kafasında bu kadar soru işareti varken bu seçim sonuçlarını kabul etmek topluma da ihanet etmek anlamına geleceğini belirtti.

Basiretsiz yöneticiler

Mücadele etmenin ayrı bir şey ama bu kadar basiretsiz yöneticiler ile birlikte mücadele etmenin daha da zor olduğunu belirten Aksünger, Türkiye'de sürecin, Cumhuriyetin, laikliğin güvencesinin CHP olacağını, parti içi mücadelenin artık farklı bir mecraya taşınacağını, artık ülkeyi yönetme refleksi üzerinden hareket eden insanlara ihtiyaç olduğunu, sadece parti içerisinde iktidar olmayı düşünen insanlara ihtiyaç olmadığını, buna genel başkanın da dahil olduğunu, yeni yapılanmaya ihtiyaç olduğunu, liyakat ile parti kendini toparlayarak toplumun her kesimine umut olmaya devam etmesi gerektiğini, kan değişimlerinin olması gerektiğini, kast sisteminin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini, kaldırılmazsa ülkeyi harap edeceğini söyledi.