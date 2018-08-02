CHP'de işler değişti! Kılıçdaroğlu gidiyor mu?

CHP'de Muharrem İnce taraftarları yeterli imza sayısına ulaşarak Genel Merkeze imza tesliminde bulundu.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 16:49

CHP’de olağanüstü kurultay talebiyle 16 Temmuz’da başlayan imza toplama sürecinde sona gelindi. Muharrem İnce taraftarları topladıkları imzaları teslim etmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi. İmzaların teslim edilmesi sonrası muhalifler adına açıklama yapan Gaye Usluer, noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı.

Burada yapılacak inceleme sonrasında imza sayısını yeterli olduğu anlaşılırsa CHP 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gidecek.

Gaye Usluer'den açıklama

Genel merkezde muhalifler adına açıklama yapan Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, bir düğümün hep birlikte düğüne çevrileceğini, yerel seçimlerin yaklaştığını, yüzde 22,6'lık bir sonuç olduğunu, yerel seçimlere hazırlanırken en büyük anketin yakın zamandaki seçimler olduğunu, bu puanın yerel seçimlere giderken anket sonucu olduğunu, istenilen kişilerin değişmesi olmadığını, yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesini istediklerini, kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için bir noter şartı olmadığını söyledi.

"Noter tasdikli imza sayımız 630”

Usluer, “Delegelerin salt çoğunluğunun beşte biri ile toplanabiliyor ama bizim tüzüğümüzde noter şartı ve salt çoğunluk şartı var. Bugün için toplam delege sayısı 1240. Noter tasdikli imza sayımız 630” dedi.