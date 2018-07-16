CHP'de İnce sesleri! Delegeler harekete geçti

CHP'de genel başkan olarak İnce'yi görmek isteyen milletvekilleri ve delegeler harekete geçti.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 12:18

24 Haziran seçimlerinde yüzde 30 oy alarak partisinin önüne geçen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti içi muhalefet çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında her girdiği seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, indirmek için kurultay çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda İnce'yi CHP'nin genel başkanı olarak görmek isteyen milletvekili ve delegeler bugün resmen harekete geçti.

Meclis'te açıklama yapan CHP'li milletvekilleri, kurultay istediklerini söyledi.

625 imza toplaması gereken CHP'li muhalifler, delegelere SMS göndererek imza istedi.

SMS'de,"Seçimli olağanüstü kurultay için noterli imza sürecini başlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.