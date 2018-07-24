CHP'de imza işi tamam! Olağanüstü kurultay ne zaman?

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delegenin noter tasdikli imza verdiğini söyledi.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 16:31

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin CHP'de olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini söyledi. Tüzün, imza toplama işlemlerinin devam ettiğini, CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delegenin noter tasdikli imza verdiğini, imzaları Pazar gününe kadar teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

İmza toplamaya devam ediliyor

Olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını belirten Tüzün, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

CHP tüzüğü ne diyor?

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.