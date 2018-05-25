CHP'de Halk TV krizi! Yeni kanal kuruyorlar

CHP yönetiminin, Halk TV'den memnun olmadığı için Ankara merkezli Güneşim TV'yi kuracağı iddia edildi.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 14:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da kurucuları arasında olduğu Halk TV ile ilişkileri dondurma kararı aldığı iddia edildi. Böyle bir kararın alınmasında en büyük etken olan nedenin Halk TV'nin CHP kongresi döneminde izlediği yayın politikası olduğu ileri sürüldü.

Yönetimden değil Baykal’dan yana duruyor

Aydınlık'ın haberine göre, kanalın denetiminin parti yönetiminde olmadığı, kanalın CHP yönetiminden ziyade daha çok Deniz Baykal'a yakın durduğu belirtildi. Halk TV’nin, İyi Parti ve HDP’ye ilişkin haberlerinin CHP yönetimi tarafından tepkiyle karşılandığı öne sürülüyor.

Halk TV yöneticisi de Baykalcı

Daha çok Deniz Baykal'a yakın duran Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, geçen seçimlerde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunmuştu. Geçen seçimlerde listelerde yer alan ama seçilemeyen Sevinç bu seçimlerde listeye giremedi.

Halk TV’ye karşı Güneşim TV

İddiaya göre, CHP yönetimi, Halk TV'ye karşı yeni bir kanal kurma kararı aldı. Şu an internetten yayın yapan Güneşim TV'nin ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalına dönüştürülmesi planlanıyor. Bu neden Tuncay Özkan'ın elinde bulunan ulusal çapta yayın frekansı hakkının, CHP tarafından satın alınacağı iddia edildi. Ayrıca Güneşim TV'nin Ankara'da yayın yapacağı belirtildi.

Partinden doğrudan yardım almıyor

Öte yandan, CHP'nin Halk TV'ye doğrudan parasal bir yardımız söz konusu değil ama CHP’li belediye başkanları ve işadamlarının özellikle CHP’li müteahhitlerin reklam vs. ile maddi katkıları, kanal için önemli bir gelir oluşturuyor.