CHP'de flaş istifa! Çok tartışılan isim görevi bıraktı

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevi bıraktığını duyurdu.

Güncellenme 27 Ocak 2019 22:56

CHP’nin belediye başkan adaylıklarının görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısı sürerken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası gündeme damga vurdu.

Kaftancıoğlu’ndan açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin daima pusulası olduğunu, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktığını, bunu halkın inancı ve yetkisi ile yaptığını, bugün itibarıyla il başkanlığı görevini bıraktığını, partisinin yılmaz ve yorulmaz bir üyesi olduğunu, İstanbul hayalini gerçekleştirmek için partisine destek vereceğini söyledi.

İl Başkanlığı da doğruladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Kaftancıoğlu'nun istifası doğrulandı. Açıklamada, Canan Kaftancıoğlu'nun şahsi Twitter hesabından yaptığı istifa açıklamasının doğru olduğu, şu an için başka bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.