CHP'de Fikret Orman bombası! O ilçeden aday mı oluyor?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edildi.

Güncellenme 28 Aralık 2018 09:20

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın CHP’nin Beşiktaş adayı olacağı iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin karşına güçlü bir aday listesi çıkaracağı haberleri sonrasında Fikret Orman’ın CHP’den gelen adaylık teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Adaylık teklifine sıcak bakıyor

Daha önceki haberlerde Orman’ın yönetiminden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için CHP yönetimi ile görüştüğü iddia edilmişti. Beşiktaş’ta yaşanan gelişmeler ise Orman’ın CHP’nin aday göstereceği isimler arasında en yakını olarak görülüyor. Siyah-beyazlı kulüp yönetiminin, güçlü bir rakip listesi çıkaracağı iddiası sonrası ise Orman’ın CHP’den gelen adaylık teklifine daha sıcak baktığı öne sürüldü.

Mahmutyazıcıoğlu seçeneği

Öte yandan, Fikret Orman'ın Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili girişimi de tamamen ortadan kalkmış değil. Türkiye gazetesinin haberine göre; Kılıçdaroğlu ile yapılan son görüşmelerde Orman’ın, "Beni aday göstermezseniz Şafak Mahmutyazıoğlu ilk seçeneğiniz olsun" dediği öğrenildi. CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde Orman’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.