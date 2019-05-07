CHP'de boykot sesleri!

CHP'de, YSK'nın iptal kararı sonrası boykot ve yeniden seçim sesleri yükseldi.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 09:44

CHP, YSK'dan AK Parti'nin olağanüstü itirazlarını reddetmesini bekliyordu. Aksi bir seçeneğin düşünülemeyeceğini söyleyen CHP'liler bir anda iptal kararıyla karşı karşıya kaldı.

Dün olağanüstü toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin üst düzey isimlerini bugün yapılacak Parti Meclisi'ne (PM) çağırdı. Parti Meclisi toplantısında, bundan sonra yaşanacak sürece dair karar alınacak.

“Yeniden kazanırız”

Parti içinde bir grup, hiç vakit kaybetmeden yeniden seçimlere hazırlanılması gerektiğini söylüyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasındaki süreci de iyi yönettiğini belirten grup, seçimlere girilmesi durumunda CHP'nin yeniden kazanacağını düşünüyor.

Boykot isteyenler de var

Bir başka grup da halkın demokrasiye olan inancını kaybettiğini ve seçimlere yeniden gidilmesinin bir anlamı olmadığını düşünüyor. Bu grup, PM toplantısında seçimlerin boykot edilmesi yönünde görüş belirtecek.