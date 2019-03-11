CHP'de bir skandal daha! Yanlış kişiyi disipline sevk ettiler

CHP yönetimi, "Kürdistan" konuşması nedeni ile yanlış kişiyi disipline sevk etti.

Güncellenme 11 Mart 2019 17:31

CHP yönetimi yanlışlıkla başka birini ihraç etti. CHP’li Selman Arslan, kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi. CHP'li Faik Öztrak, başkan adayının önemli bir hata yaptığını belirterek kararı açıkladı ama biraz sonra isimlerin karıştığı ortaya çıktı.

CHP’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Parti yönetimi “Kürdistan” konuşması nedeni ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkan adayı Selman Arslan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı ama daha sonra isimlerin karıştığı tespit edildi.

Öztrak; Edremit belediye başkan adayının önemli bir hata yaptığını ve bu nedenle kendisinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Yanlış kişiyi disipline sevk ettiler

Dakikalar sonra yeni bir açıklama yapan Öztrak; yanlış kişinin ismini açıkladığını fark ederek, ''CHP'nin Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan disipline sevk edildi'' ifadesinin sehven karıştırıldığını ve disipline sevk edilen ismin CHP'nin Akçay Eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu açıkladı.