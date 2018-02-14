CHP'de bir kurultay daha!

CHP'deki parti için muhalefetin iç tüzük değişikliğine Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt geldi.

Güncellenme 14 Şubat 2018 10:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı yapılacak. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu parti içi muhalefetin tüzün değişikliği isteğine olumlu cevap verdi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, yapılacak olan Olağan Kurultay'da görüşülmek üzere iç tüzük değişikliği teklifi hazılarmışlardı.

Bahsi geçen teklifte parti meclis üye sayısının 60'tan 80'e çıkarılması, il başkanlarının da parti meclisi toplantılarına katılabilmesi, her kesimden partili ile seçimlerin çarşaf liste ile yapılması, blok listenin kaldırılması isteniyordu.