CHP'de adaylar açıklandı! O ilde aynı isim aday gösterildi
CHP, belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre Eskişehir'de yola mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen’le devam edilecek.
CHP, belediye başkan adaylarını açıkladı. 300 belediye başkan adayını açıklaması beklenen CHP’de 11 ilin adayları netleşti. Gelen ilk haberlere göre, Eskişehir'de mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen’le yola devam edilecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi’ni topladı.
CHP MYK’den geçen liste Parti Meclisi’nin onayına sunulurken, kritik toplantının ardından 300 belediye başkan adayının daha açıklanması bekleniyor.
Diğer taraftan adaylıkları netleşen ilk isimler basına servis edildi. Buna göre; Edirne, Hatay, Sinop, Çanakkale, Eskişehir, Karaman, Kırşehir, Mardin, Muğla, Konya-Ereğli ve Tunceli adayları belli oldu.
Eskişehir'de mevcut Başkan Yılmaz Büyükerşen, Çanakkale'de mevcut Başkan Ülgür Gökhan ve Tekirdağ'da yine mevcut başkan Kadir Albayrak aday gösterildi.
CHP’nin açıkladığı aday listesi ise şu şekilde:
Edirne: Recep Gürkan
Hatay: Lütfü Savaş
Sinop: Barış Ayhan
Çanakkale: Ülgür Gökhan
Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen
Karaman: Emin Ege
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Mardin: Süleyman Sarı
Muğla: Osman Gürün
Konya-Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Tunceli: Yusuf Kenan Aydın
Tekirdağ: Kadir Albayrak