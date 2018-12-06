CHP'de adaylar açıklandı! O ilde aynı isim aday gösterildi

CHP, belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre Eskişehir'de yola mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen’le devam edilecek.

Güncellenme 06 Aralık 2018 15:30