CHP'de aday tartışmaları sona erdi! Adaylar belli oldu

CHP'de tartışmalı il ve ilçelerin adayları da belli oldu. Bazı ilçelerde hem İyi Parti hem de CHP aday çıkaracak.

Güncellenme 07 Şubat 2019 12:57

CHP’de tartışmalı ilçelerin adayları belli oldu. Partinden yapılan açıklamaya göre, Maltepe’de mevcut belediye başkanı Ali Kılıç, Silivri’de Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı’da Serdar Sandal aday gösterildi. Öte yandan şu ana kadar belli olmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının da Adayı Mustafa Adıgüzel olduğu belirtildi.

16 başkan adayı daha belli oldu

Bugüne kadar sekiz ayrı toplantı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, 16 belediye başkan adayı daha açıklandı. Adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM’nin verdiği yetki açıkladı.

Ordu’nun adayı da belli oldu

Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.

Bodrum’daki tartışma sona erdi

Bodrum Belediye Başkan adaylığı için işbirliği kapsamında İyi Parti ile yapılan görüşmeden sonuç alınmayınca, iki parti de kendi adayını gösterme kararı almıştı. PM'de Kılıçdaroğlu'na verilen yetki sonrası, Mustafa Saruhan belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Kocadon dönemi sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yıllık Mehmet Kocadon dönemi sona eriyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında Kocadon'un 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmesi reddedilmişti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Saruhan'ın belediye başkan adaylığı için aday gösterdi.

İki parti de aday çıkaracak

CHP ile İyi Parti arasında imzalanan ittifak protokolüyle, ilçelerde her iki partinin aday çıkaracağının netleşmesinin ardından, İyi Parti Genel Merkezi, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un ismini duyurmuştu.