CHP'de aday krizi! O ilçe komple istifa etti

CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, yönetim kurulu ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Güncellenme 28 Ocak 2019 14:06

CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, partisinin MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar’ı aday olarak açıklandığını, PM toplantısında demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, anti demokratik bir şekilde başka bir isim getirildiğini, dertlerinin isim olmadığını, Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesinin hiçe sayıldığını, bu nedenle sabahın erken saatlerinde acil olarak toplandıklarını, iradelerinin hiçe sayılmasını kabul edemeyeceklerini, oy birliği ile CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak, yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini söyledi.

Marmaris teşkilatını hiçe saydılar

Akbay, CHP'de artık siyaset yapma imkanın bulamadıklarını, öğleden sonra binin üzerinde üyenin de istifa edeceğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, il başkanı, mevcut milletvekilleri, sürekli Marmaris’teki iradeyi hiçe sayarak, kendi iradelerini ortaya koyduklarını, bu süreçte de kendi iradelerinin ortaya konmasını Marmaris'te yönetimin iradesini hiçe sayarak bunun mücadelesini verdiklerini, bu anti demokratik ve etik olmayan bu duruma sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Başkan partilerle görüşme olabilir

Gazetecilerin soruları üzerine başka siyasi partilerle görüşmelerinin olacağına dikkati çeken Akbay, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir" ifadelerini kullandı.