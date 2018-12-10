CHP ve İyi Parti'de gece yarısı görüşmesi!

Kılıçdaroğlu ve Akşener, adaylarını kesinleştirmek için Cumartesi gecesi sürpriz bir toplantı gerçekleştirdi.

Güncellenme 10 Aralık 2018 13:35

İyi Parti ve CHP liderleri Cumartesi gece sürprizi bir toplantı gerçekleştirdi. İddiaya göre görüşmede; Ankara, Mersin ve Balıkesir dahil 11 ilin belediyesi masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener zirvesinin en önemli konusu Ankara adayı Mansur Yavaş oldu.

Mansur Yavaş görüşüldü

Ankara adayı konusunda uzlaşmaya varamayan CHP lideri ve İyi Parti lideri, Cumartesi gecesi bir araya gelerek Mansur Yavaş’ı değerlendirdi.

Pazarlık mı var?

İddiaya göre; Kılıçdaroğlu, CHP’den aday gösterilecek adayın İyi Parti tarafından da desteklenmesini istiyor. Buna göre İyi Parti, bazı iller karşılığında Ankara’da aday gösterme konusunda ısrarcı olmadı.

Akşener’den açıklama

Daha önce açıklama yapan Akşener, Ankara’nın kendilerinde kalması durumunda adaylarının Mansur Yavaş olacağını, CHP’de kalacaksa tavsiyelerinin Mansur Yavaş’ı göstermeleri yönünde olduğunu söyledi.

Yavaş’tan açıklama

Diğer taraftan Mansur Yavaş da gece yarısı bir açıklama yaptı. Yavaş açıklamasında, hala ittifak görüşmelerinin tamamlanmadığını, bunu saygı ile duyurduğunu belirtti.