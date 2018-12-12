CHP ve İyi Parti tabanı bu görüşmeye kilitlendi

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener bu akşam bir araya gelecek.

Güncellenme 12 Aralık 2018 16:00

CHP ve İyi Parti’nin ortak adaylığı konusu Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş’la dün yaptığı görüşme sonrası sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’a, İyi Parti’den aday olması yönünde telkinlerde bulundu fakat Yavaş bunu kabul etmedi. Kılıçdaroğlu olumsuz cevap karşısında ise Yavaş’a başarılar dileyerek görüşmeleri sona erdirdi.

Bu gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu’na İyi Parti ile ittifak meselesi soruldu.

Güzel şeyler olacak

Görüşmelerin devam ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, güzel şeyler olmasını umduğunu, Türkiye’nin bu ittifak görüşmelerini başarı ile sonuçlandırmasını dilediğini, kendisinin de en büyük arzularından birinin bu olduğunu söyledi.

Akşener’le bu akşam görüşecek

Mansur Yavaş’la ilgili sorulan soruya cevap vermeyen Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener’le bu akşam bir araya geleceği belirtildi.