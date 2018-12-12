CHP ve İyi Parti, ittifak görüşmelerinde sona geldi

CHP ve İyi Parti, yerel seçimler için yürüttükleri ittifak görüşmelerinde uzlaşma sağladı.

Güncellenme 12 Aralık 2018 20:52

CHP ve İyi Parti, yerel seçimler için yürüttükleri ittifak görüşmelerinde sona geldi. Uzun süren görüşmeler sonrası bir türlü anlaşılamaması üzerine ipler kopma noktasına gelmişti. Bu akşam ise iki parti arasında uzlaşma sağlandı.

Üç büyükşehir CHP’de

Görüşmelerde ittifakın; Ankara, İzmir ve İstanbul adaylarının CHP’li isimler olacağı, Erzurum, Balıkesir ve başka bazı illerin de İyi Partili isimlerin aday gösterileceği belirtildi.

İpler kopma noktasına gelmişti

CHP ve İyi Parti arasındaki yerel seçim ittifakında sona gelindiği belirtildi. Buna göre Ankara’da yaşanan anlaşmazlık nedeni ile iplerin kopma noktasına gelmiş, Akşener ittifak görüşmelerini sonlandırılma talimatı vermişti.

Görüşmeden uzlaşı çıktı

Yaşanan anlaşmazlıkların basına yansımasından sonra bugün akşam saatlerinde iki partinin lideri bir görüşme gerçekleştirdi. İyi Parti kurmaylarından Koray Aydın ve Cihan Paçacı bugün bir kez daha CHP Genel Merkezi’ne giderek görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerden bu kez uzlaşı çıktığı ileri sürülürken, iki tarafın ittifakla ilgili genel prensipler ve iller konusunda anlaşma sağladığı belirtildi. Bazı seçim bölgelerinde ise hala sonuca ulaşılmış değil.