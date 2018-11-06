CHP ve AK Parti, İzmir için bu isimleri düşünüyor

CHP ve AK Parti'nin yerel seçimlerde İzmir için hangi isimleri düşündüğü ortaya çıktı. Peki bu isimler kim ve ne gibi özelliklere sahip?

Güncellenme 06 Kasım 2018 09:28

Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, yerel seçimlerde adayların kim olacağına dair kulisleri yazdı. AK Parti’nin İzmir için düşündüğü adaylarından birinin Hamza Dağ, diğerinin ise Atilla Kaya olduğunu iddia etti. CHP’nin İzmir aday tahminlerini de yazan Sipahi, burada Tuncay Özkan ve Alaattin Yüksel isimlerinin öne çıktığını ileri sürdü.

CHP’nin adayları kimler?

Listesini güncellediğini belirten Sipahi, CHP kulislerinde; Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Ali Susam, Hasan Karabağ, Mehmet Ali Çalkaya isimlerinin İzmir için düşünüldüğünü aktardı. Bu isimlere Alaattin Yüksel’i de ekleyen Sipahi, bu ismin il başkanlığı, milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı yaptığını belirtti. Sipahi, Yüksel’in ayrıca teşkilatları iyi tanıması ve toparlayıcı bir isim olması yönüyle de öne çıktığını ifade etti.

AK Parti hangi isimleri düşünüyor?

AK Parti’nin İzmir adayı kulislerini de aktaran Sipahi, daha önce Mahmut Özgener, Nükhet Hotar, Necdet Budak, Selim Gökdemir, Süleyman Soylu ve Aydın Şengül gibi isimleri yazdığını, Özgener isminin uzun bir süredir listenin en başında yer aldığını fakat kendisinin daha yeni İzmir Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilmiş olması nedeniyle ve göreve gelirken iddialı projelerle gelmesi sebebi ile işini yarım bırakmak istemediğini yazdı.

İki isim daha fazla öne çıktı

Son günlerde Hamza Dağ ve Atilla Kaya gibi iki önemli ismin konuşulduğunu aktaran Sipahi, “Her iki ismin de milletvekilliği dönemlerinde gösterdikleri performans ve teşkilatlar üzerinde hakimiyetleri Dağ ve Atilla isimlerini öne çıkarıyor” dedi.