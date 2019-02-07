CHP tarihinde bir ilki yaptı!

Bugün 16 belediye başkan adayını açıklayan CHP, tarihinde ilk kez bir başörtülü aday çıkardı.

Güncellenme 07 Şubat 2019 17:37

CHP bugün bir büyükşehir, 14 ilçe ve bir belde olmak üzere toplamda 16 belediye başkan adayını açıkladı. 16 belediye başkanı adayının açıklandığı listede ise en fazla dikkat çeken isim ise siyasi hayatına İyi Parti'de başlayan 9 Eylül 2000 doğumlu Hilal Ülkü Türedi oldu.

Seçmen değişim istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 16 belediye başkan adayını açıkladı. Torun, aday belirleme sürecinde en fazla seçmene kulak verdiklerini belirterek, seçmenlere sadece hangi ismin başkanlığa en uygun olduğunu sormadıklarını, seçmenlere belediye ve belediyecilik konusundaki kanaatlerini de sorduklarını, seçmenden en önemli mesajı burada aldıklarını, seçmenlerin belediyeden ve belediyecilikten memnun olmadığını gördüklerini, değişim ve yenilik istendiğini belirtti.

CHP’de ilk başörtülü aday

Konya’nın Taşkent ilçesinde listeye giren Hilal Ülkü Türedi, CHP tarafından gösterilen ilk başörtülü belediye başkan adayı oldu. CHP 2014 yerel seçimlerinde Taşkent'te yüzde 5,7 oy almıştı. AK Parti ise yüzde 72,6 oy alarak belediye seçimini kazanmıştı.