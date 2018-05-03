CHP, skandallarıyla ünlü isimlere teklif götürecek

CHP genel seçimler kapsamında ünlü ve muhalif isimlere teklif götürmeyi planlıyor.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 11:47

Şu ana kadar AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin ve Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Adayı açıklamayan tek parti şu anda CHP. Ana muhalefet partisinin kimi aday göstereceği merak konusu olurken kulislerde birçok isim zikredildi. Bu kapsamda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve son zamanlar Ali Babacan ve Abdüllatif Şener ismi geçenler arasında yer aldı.

Aday İnce mi olacak?

İddiaya göre aday olunması istenilen kişi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu danışmanları aracılığıyla temas kurdu. Kılıçdaroğlu'nun Şener'e de bir heyet göndererek fikir aldığı ileri sürüldü. Son olarak ise CHP Genel Merkez kulislerinde dün ise İnce’nin adı konuşulmaya başlandı.

Müzikler ve posterler son anda belli olacak

Aday belirleme süreci büyük bir gizlilikle yürütülürken, yarın Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı salonda büyük bir hazırlık yapılıyor ama aday olan kişinin isminin sızmaması için poster asılması yasaklandı. Salonda kullanılacak müzik de açıklanacak aday ismine göre son anda seçilecek.

Ünlü isimlere teklif götürülecek

CHP, milletvekilliği seçimleri için de atak yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı muhalif isimler ve sanatçılara teklif götürülmesi planlandı. Bahsi geçen isimler arasında ise, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, gazeteci Ahmet Şık, sanatçılar Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Balyoz ve Ergenekon davalarının bazı mağdurlarının da olabileceği iddia edildi.