CHP, seçim vaatlerini açıkladı!

Siyasi partilerin seçim vaatleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. AK Parti'den sonra CHP'de vaatlerini açıkladı.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 14:59

Seçimlere geri sayım başladı. CHP hariç tüm partilerin Cumhurbaşkanı adayı da belli olmuş durumda. Şu an ise seçim vaatleri ön plana çıkan konular arasında. Bakanlar Kurulu'ndan çıkan kararlardan sonra AK Parti'nin de seçim öncesi ve sonrası yapacağı yenilikler ortaya çıkmıştı. CHP'de bu kapsamda açıklama yaptı. Ana muhalefet partisi kesin rakam netleşmemekle birlikte asgari ücretin net olarak 2 bin 200 liraya çıkarılacağı vaadinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verilen talimatla ekonomiye dair bildirge hazırlandı.

Asgari ücret 2.200 TL'ye çıkarılacak

CHP'nin aldığı kararlar arasında netleştiği kesin olmamakla birlikte asgari ücretin 2 bin 200 liraya çıkarılacağı, asgari ücretin, her yıl, enflasyon farkı ve ekonomik iyileşme bağlı olarak artırılacağı sözünü vereceği belirtildi.

Tüm taşeronlara kadro verilecek

CHP'nin vaatleri arasında tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması ve kamuda çalışan taşeronlara kadro verileceği maddesi de var.

Sosyal yardımlar iki katına çıkarılacak

CHP, aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin liranın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı da öğrenildi.

Çiftçiye indirimli mazot

Çiftçi mazotu 2.50 TL'ye satın alacağı da yer alan vaatler arasında, geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliğinin devlet tarafından sağlanacağı, orman köylülerinin Genel Sağlık Sigortası primlerinin de karşılanacağı belirtildi.

Öğrencilere burs imkanı

Maddi durumu yerinde olmayan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilecek. İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkanı sağlanacak.

Emekliler arasında eşitlik gelecek

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında birer maaş ikramiye alacak. Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak. Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek İntibak Yasası derhal çıkarılacak.

Kredi borçlarının yüzde 80'i silinecek

Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80'inin silinmesine dönük düzenleme yapılacak.