CHP panikledi! DSP'ye teklif götürdü

Aday gösterilmeyen isimlerin bir bir DSP'ye geçmesi CHP'yi telaşlandırdı.

Güncellenme 17 Şubat 2019 12:38

CHP, 31 Mart yerel seçimlerine İyi Parti ile resmi olarak, HDP ve Saadet Partisi ile de örtülü bir ittifakla gidiyor.

CHP’den DSP’ye geçti

Fakat CHP’nin seçim planlarının DSP bozdu. CHP’den aday olmayan bazı isimler DSP’ye geçti. Bunu başlatan ilk isim ise Şişli adayı Mustafa Sarıgül oldu.

DSP’ye ittifak teklifi

DSP’nin güçlü adayları bünyesinde toplaması ise CHP’yi bölünme korkusu ile karşı karşıya getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u ittifak görüşmeleri yapmak üzere DSP'ye gönderdi. Fakat DSP bu talebe olumsuz yanıt verdi.

Geri dönmek için bu yarışa giriyorlar

İddiaya göre Kılıçdaroğlu, CHP’den DSP’ye geçen adaylara kırgın. Kılıçdaroğlu’nun, "CHP'den DSP'ye geçip seçim kaybedince geri dönmek için yarışa giriyorlar" yorumunu yaptığı ileri sürüldü.