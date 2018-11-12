CHP, Öztürk Yılmaz'ı ikinci kez disipline sevk etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "defolup gideceksin" diyen Öztürk Yılmaz, ikinci kez disipline sevk edildi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 11:39

Türkçe ezanı gündeme getiren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ihraç talebi ile disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, bunun üzerine TBMM’de bir basın toplantısı düzenlemişti. Yılmaz, buradaki konuşmasında Kılıçdaroğlu’na çok ağır ithamlarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun partiyi yönetemediğini ileri süren Yılmaz, "Defolup gideceksin" şeklinde sert ifadeler kullanmıştı.

CHP’li vekilin bu ithamlarına cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, parti organlarını harekete geçirdi ve Öztürk Yılmaz’ı Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk ettirdi.

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın, “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” ile “Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak” fiileri nedeniyle “Gruptan kesin çıkarma cezası” ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.