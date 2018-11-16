CHP, Öztürk Yılmaz için toplandı! Bakın hangi kararı aldılar

CHP, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın itirazına red kararı verirken, tedbir kararının da devamına karar verdi.

Güncellenme 16 Kasım 2018 15:59

CHP Grup Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın “tedbir kararı” ile ilgili itiraz başvurusu görüşüldü. Toplantıda itiraza red kararı çıkarken, tedbir kararının devamına karar verildi.

CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunu reddederek, kararın devamını kararlaştırdı.

İtiraza ret, tedbir kararına devam

CHP’den yapılan açıklamada, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu’nun, bugün yapılan toplantısında, Ardahan Milletvekili Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunun görüşüldüğü, itirazın reddine, tedbir kararının devam etmesine karar verildiği bildirildi.

İkinci kez "gruptan kesin çıkarma cezası" verilmişti

Yılmaz, CHP Grup Yönetim Kurulu'nca "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu karar üzerine basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz'ın bu ifadeleri nedeniyle ikinci kez "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti.