CHP o kişiyi aday göstermezse kesin kaybedecek!

Araştırma şirketi SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, CHP'nin, bahsettiği kriterlerde bir aday göstermemesi durumunda Erdoğan'ın seçimi yüzde 65'e 35 kazanacağını söyledi.

Güncellenme 19 Nisan 2018 12:52

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, seçimlerin erkene alınması ve CHP'nin adayı hakkında değerlendirmede bulundu. Muhalefet partilerinin adayları hakkında konuşan Bayrakçı, iki ayda doğru dürüst muhtar bile seçilemeyeceğini söyledi.

“Seçim yüzde 65'e 35 biter"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin favori ismi olduğunu belirten Bayrakçı, "Benim tarifimin dışında aday çıkarttığı an seçim bitmiştir 60 günü beklemeye gerek yok. Söyleyeyim size hem de. 65'e 35 biter" dedi.

“İki ayda muhtar bile seçilmez”

Bayrakçı, muhalefete acıyarak fazla bir laf da üzülerek bakmak gerektiğini, iktidar ittifakının adayı 16 senedir bütün seçimleri çift misli fark bindirerek kazanan bir cumhurbaşkanı olduğunu, her kelimesinde bir ayrıcalık olduğunu, muhalefetin de söyleyeceği sadece bir şeyi olduğunu, iki ayda doğru dürüst muhtar bile seçilemeyeceğini, yerel seçimde iki ayda muhtar seçmeye kalkılması durumunda bile zorlanılacağını, şartların bunlar olduğunu söyledi

Adayda hangi kriterle olmalı?

HDP'nin bir aday çıkarması halinde Saadet Partisi’nin İyi Parti'nin Demokrat Parti'nin Adalet Partisi'nin Doğru Yol Partisi'nin ittifak yapacağını belirten Bayrakçı, CHP'nin ittifaktan ziyade ilk turda yüzde 50'nin üzerine çıkmaması durumunda ikinci turda Meral Akşener'in değil kendi tarih ettiği adayın finale kalacağını, tarihi ettiği adayın çok iyi ekonomi bilmesi gerektiğini, toplumun bütün kesimlerinden oy alabilmesi gerektiğini bir de aday gösterildiği partiden olmasının gerektiğini, bunlara uyan bir kişinin olduğunu söyledi.

“Dediğim olmazsa seçimi Erdoğan kazanır”

Bayrakçı, tarif ettiği kriterlere bir kişinin uyduğunu, muhalefetin şu an seçeneksiz olduğunu, tarif ettiği adayın dışında başka bir adayın çıkması durumunda seçimin biteceğini, 60 günü beklemeye gerek olmadığını, hem de yüzde 65'e 35 biteceğini, bahsettiği kriterlerle seçim kazanılır demediğini, kazanma ihtimalinin belireceğini, öbür şartlarda böyle bir ihtimalin olmadığını, başka türlü adaylarla seçimin unutulması gerektiğini belirtti.