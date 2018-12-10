CHP o ilçeden ünlü aktörü aday gösterecek!

CHP'de kritik semt olarak görülen Üsküdar için oyuncu Berhan Şimşek'in adının geçtiği öne sürüldü.

Güncellenme 10 Aralık 2018 10:58

Cumhur İttifakı’nın adayları büyük oranda belli olurken, muhalefet kanadında çok az isim açıklandı. Nagehan Alçı, “CHP'de İstanbul ve Ankara tamam, sıra İzmir'de” başlığıyla köşesinde kaleme aldığı yazıda, adaylarla ilgili kulis bilgileri verdi.

İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti iddiası

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Ankara’da Mansur Yaşa isimlerinin aday olmasına kesin gözle bakıldığını ileri süren Alçı, CHP için Üsküdar’ın kritik semt olduğunu, burada adaylık için ünlü bir ismim öne çıktığını iddia etti.

Üsküdar kritik ilçe

Alçı, Üsküdar’ın kritik bir semt olduğunu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı Hilmi Türkmen’in yüzde 45.6 ile kazanırken CHP’nin adayı İhsan Özkes’in de yüzde 43.1 aldığını hatırlattı.

Geçen yerel seçimlerde oy farkı çok azdı

Özkes’in eski müftü olmasının CHP’nin bu ilçedeki oyunu artırdığını ifade eden Alçı, oy farkının netice olarak çok az olduğunu, CHP'nin Üsküdar’a aday belirleme konusunda özel bir gayret sarf ettiğini, Üsküdar’ı isteyenlerden birinin aktör Berhan Şimşek olduğunu, bunu ilk duyuranın kendisi olduğunu ifade etti.

CHP, Şimşek’in adaylığına sıcak bakmıyor

Alçı, Şimşek’in Üsküdar’ı çok istediğini, CHP’nin ayağında baş gösteren rahatsızlık nedeni ile sahadaki performansı etkileyeceği kokusu ile Şimşek’e sıcak bakmadığını, bu nedenle son seçimlerde de listeye gerilerde girdiğini ve milletvekili seçilemediğini, Şimşek’in bu aralar bu açığını TV’lerde kapamaya çalıştığını ileri sürdü.