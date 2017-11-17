CHP: NATO'ya en sert şekilde tepki gösterilmeli

CHP Grup Başkanvekili Özel, NATO'ya en sert şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 17 Kasım 2017 16:31

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili açıklama yaptı.

En sert tepkiyi verelim

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman tablosunda gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Özel, NATO'ya en sert şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Subay ordudan atıldı, özür dilediler

NATO, skandalın ortaya çıkmasından sonra Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan subayın ordudan atıldığını açıklamıştı.

Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı da konuya ilişkin özür mektubu yayınlamıştı.