CHP: NATO'ya en sert şekilde tepki gösterilmeli
CHP Grup Başkanvekili Özel, NATO'ya en sert şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili açıklama yaptı.
En sert tepkiyi verelim
Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman tablosunda gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Özel, NATO'ya en sert şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Subay ordudan atıldı, özür dilediler
NATO, skandalın ortaya çıkmasından sonra Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan subayın ordudan atıldığını açıklamıştı.
Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı da konuya ilişkin özür mektubu yayınlamıştı.