CHP, Muharrem İnce'yi yalnız mı bıraktı?

Fatih Altaylı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim sürecinde yalnız bırakıldığını ve partinin asıl amacının parlamento seçimleri olduğunu ileri sürdü.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 12:24

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyası sürecinde yer alan kritik bir ismin açıklamalarını köşesine taşıdı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin seçim kampanyasında tek başına bırakıldığı iddia edilen yazıda, CHP yönetiminin asıl hedefinin parlamento seçimleri olduğu belirtildi.

Altaylı kaynağını, "CHP’ye danışmanlıklar yapmış ve şimdi de Muharrem İnce’nin kampanyasında görev alan önemli bir isim" diye tarif etti.

Partiden yardım gelmiyor

Altaylı'ya konuşan CHP'li, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra CHP’den Muharrem İnce’ye maddi ve manevi olarak en ufak bir destek verilmediğini, İnce'nin yapayalnız olduğunu, İnce'nin kendi kurduğu bir ekibi olduğunu ve her işe kendisinin koştuğunu, CHP'nin hem teşkilat olarak hem de yönetim olarak hiçbir konuda yanında olmadığını iddia etti. Ayrıca İnce'nin miting organizasyonlarını kendi ekibiyle yaptığını, kampanya bütçesi için kendisi dışında çalışan kimse olmadığını, partiden de bir yardımın gelmediğini ileri sürdü.

Söylem birliği yok

Sıkıntının sadece bununla sınırlı olmadığını belirten CHP'li, partinin fikri bakımdan da İnce'nin yanında olmadığını, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir fikri paylaşımı, bir ortak söylem çalışması, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyalarını birlikte planlama konusunda bir paslaşma ve paylaşmanın söz konusu olmadığını, teşkilatlardan da ciddi bir destek alınmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İnce’nin şahsi meselesi

Altaylı yazısında, henüz organize olamadıkları için böyle bir durumun söz konusu olduğunu, seçime 40 gün gibi bir süre kala bu dağınıklığın da hoş olmadığını, genel merkezde partinin cumhurbaşkanı adayının asansöre binemediği görüntünün aslında her şeyin özeti olduğunu, CHP'nin TBMM seçimlerine çalıştığını, cumhurbaşkanlığı seçiminin ise Muharrem İnce’nin şahsi meselesi gibi göründüğünü söyledi.