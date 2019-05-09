CHP: Milletimiz seçim değil, geçim peşinde!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın kararının milletin sırtına ağır yükler yüklediğini ve halkın derdinin seçim değil, geçim olduğunu söyledi.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 14:15

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın kararı sonrası İstanbul seçimlerinin iptal olmasına dair kritik açıklamalarda bulundu.

“Milletin sırtına büyük yük yükledi”

YSK’nın kararına 6 Mayıs darbesi diyen Öztrak, bu kararın sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil 82 milyon vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

Hazine'nin yurtdışından borçlanma maliyetlerinin artacağını iddia eden Öztrak, “Türk Lirası'nın değer kaybı pahalılığı daha da azdıracak. Son 39 günde dolar kurunda meydana gelen 69 kuruşluk artış şirketlerin bilançosuna 136 milyar liralık ek zarar olarak yansıyacak. Sandık darbesi milletimizin sırtına da büyük yükler yükleyecektir” dedi.

“Milletimiz seçim değil, geçim peşinde”

Öztrak, “6 Mayıs darbesi sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil 82 milyon yurttaşımızı mağdur etti. Darbeciler ramazanın ilk orucunu kul hakkı yiyerek açtılar. Milletimiz seçim değil geçim peşinde. Milleti unuttular. Millet feryat etmeye başladığında hemen rahatsız oluyorlar. Vatandaşa ayar vermeye kalkıyorlar. Akıllarında varsa yoksa İstanbul ve İstanbul'un rantı. Derdime çare diyenlere basıyorlar fırçayı. 23 Haziran'da İstanbul'da daha büyük bir zafer kazanacağız. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin sözlerine tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlıkla ilgili açıklamasını hatırlatan Öztrak, “Bu açıklamanın ne olduğunu anlamadık. MHP Grubu'nun lideri Bahçeli hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar” dedi.