CHP karıştı! İlçe başkanı, Öztürk Yılmaz'a bu sözlerle yüklendi!

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Kantekin, Türkçe ezan tartışmasını gündeme sokan Öztürk Yılmaz'a sert ifadelerle yüklendi.

Güncellenme 09 Kasım 2018 10:38

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, isim vermeden partisinin Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ı sert sözlerle eleştirdi. “Ezan Türkçe okunmalı” çıkışını sert ifadelerle eleştiren Kantekin, "Çıkmayın kardeşim o kanallara!” diyerek partilileri de uyardı.

Çıkmayın o kanallara

Konuya dair sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan CHP’li başkan, CNN Türk, NTV, Habertürk gibi kanallara çıkılmaması gerektiğini, kanalların, sunucuların ve katılımcıların yandaş olduğunu, AK Parti dışındaki seçmene, AK Parti algısı yürüttüklerini iddia etti.

Öztürk’e sert tepki

Açıklamalarında kalanında isim vermeden CHP’li Yılmaz’ı eleştiren Kantekin, "Niye benim Sultanbeyli'de iğneyle bulduğum oyu kaldırıp atıyorsunuz? Millet aç, işsiz, borçlu... Gündem bu" diyerek tepkisini dile getirdi.