CHP-İyi Parti ittifakı o belediyeleri AK Parti'den alır mı?

Fatih Altaylı, CHP-İyi Parti ittifakının büyükşehirlerde olmasa bile ilçe belediyelerinde işe yarayacağını söyledi.

Güncellenme 14 Kasım 2018 15:20

Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak görüşmesini değerlendirdi.

Altaylı, iki partinin ortak aday çıkarması durumunda İBB Başkanlığı olmasa da İstanbul'da bazı ilçeleri ve Ankara ile Antalya büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanabileceğini yazdı.

Kazanmak için ne gerekli?

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in dünkü görüşmesini köşesine taşıyan Altaylı, bu ittifak ne kadar iyi işlerse işlesin İstanbul’u CHP’ye kazandırmaya yetecek gibi görünmediğini, İstanbul’da hem çok iyi bir adaya, hem de HDP’ye oy veren seçmenin oyuna da ihtiyaç olduğunu, bu kapsamda hem İyi Parti’nin, hem de HDP’nin oyunu alabilecek bir aday olmadığını, bunun zor bulunur bir şey olduğunu, ya da MHP’nin İstanbul’da AK Parti’den de oy alacak ya da çalacak gerçekten güçlü bir aday konulması gerektiğini belirtti.

Eyüp ve Üsküdar’ı muhalefet alabilir

Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın aksine bazı ilçelerde bu ittifakın sonuç getireceğini, AK Parti’nin az fazla kazandığı Eyüp ve Üsküdar’da muhalefetin öne geçebileceğini iddia etti.

Ankara ve Antalya, AK Parti’nin elinden gidebilir

Ankara ve Antalya'da da durumun farklı olmadığını belirten Altaylı, iki büyükşehiri CHP-İYİ Parti ittifakının, AK Parti'nin elinden alabileceğini iddia etti.