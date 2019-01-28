CHP-İyi Parti ittifakı karıştı! İstifalar üst üste geldi

Tunç Soyer ismi hem CHP hem de İyi Parti'yi karıştırdı. İyi Parti'den bir milletvekili istifa ederken, CHP'nin bir ilçesi ve belediye başkanı istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme 28 Ocak 2019 16:57

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesinin ardından hem CHP hem de İyi Parti tabanında çatlak sesler çıkmaya başladı.

Soyer ismi Ülkücü kökenlileri kızdırdı

12 Eylül darbesinde Alparslan Türkeş dahil onlarca ülkücünün idamını isteyen askeri savcı Albay Nurettin Soyer'in oğlu olan Tunç Soyer'in adaylığı, Meral Akşener ve İyi Parti’nin önde gelen isimlerini kızdırdı.

İyi Parti tabanı rahatsız

İyi Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından CHP’nin bu ismi aday göstermesinin ardından yapılan açıklamada, CHP’nin Parti Meclisi'nde Soyer'in aday gösterilmesi, İyi Parti tabanı ve bazı teşkilatlarda tepkiyle karşılandığını duyurdu.

Milletvekili istifa etti

Daha sonra gelen bir habere göre ise İyi Parti’nin Manisa Milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etti.

CHP ilçe teşkilat komple istifa etti

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, kendi belirledikleri ismin yerine Tunç Soyer'in adının açıklanmasını "İrademiz hiçe sayıldı" diyerek eleştirdi.

Marmaris İlçe Başkanlığı, yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini duyurdu. İlçe Başkanı Tolga Akbay, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir" dedi.

CHP’li belediye başkanı da istifa etti

Daha sonra da Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da CHP'den istifa ettiğini duyurdu.