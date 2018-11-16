CHP-İyi Parti görüşmesi sonrası Aydın'dan açıklama

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, bugün yaptıkları görüşmelerin detaylarını genel başkanlara sunduktan sonra haftaya tekrar görüşeceklerini söyledi.

Güncellenme 16 Kasım 2018 17:42

CHP ile ittifak görüşmesi sonrası açıklama yapan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, bugün yaptıkları görüşmenin içeriğini karşılıklı olarak genel başkanlarına sunacaklarını daha sonra da tekrar görüşme gerçekleştireceklerini, Türkiye'nin tamamına yönelik bir çalışmaları olmadığını, dar bir çerçevede ittifaka ilişkin bunun çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Daha öncede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü.