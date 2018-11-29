CHP-İyi Parti görüşmelerinde "Tezcan" krizi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti ile yapılan görüşmelerden sorumlu olan Bülent Tezcan'ı görevde aldı.

Güncellenme 29 Kasım 2018 12:25

CHP ve İyi Parti arasındaki yerel seçimlerdeki işbirliği sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti ile görüşmeleri yürüten Bülent Tezcan’ı görevden aldı. Kılıçdaroğlu, Tezcan yerine Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı görevlendirdi.

Habertürk’ün haberine göre, İyi Parti’den de bu yönde bir talep geldi ve görüşmelerin "mütekabiliyet" esasına dayalı olarak yürütülmesi istendi.

Öte yandan Tezcan’ın özellikle Ankara, Antalya ve Mersin adayları konusunda taviz vermediği bunun da İyi Parti tarafında rahatsızlık yarattığı öğrenildi.