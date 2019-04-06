CHP itiraz etti, o ilçede oylar yeniden sayılacak!

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde seçimi Cumhur İttifakı kazanınca CHP sonuçlara itiraz etti ve yeniden sayım istedi.

Güncellenme 06 Nisan 2019 18:33

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Cumhur İttfakı adayı MHP'li Kadir Bıyık ile Millet İttifakı adayı CHP'li Zehra Konakçı yarışıyordu. Bıyık'ın 8 oyla seçimi kazanması üzerine CHP oyların tekrar sayılmasını istedi. CHP'nin talebi kabul edildi, oylar yeniden sayılacak.

Meclis çoğunluğu CHP’nin elinde

Çifteler'de, MHP'li Kadir Bıyık 8 oyla CHP'li Zehra Konakçı'nın önünde görünüyor. Ancak meclis çoğunluğu CHP'nin elinde bulunuyor ve 456 geçersiz oy var. Bunun üzerine CHP, ilçe seçim kuruluna oyların tekrar sayılması için başvuru yapmış ancak başvuru olumsuz sonuçlanmıştı.

Oylar yeniden sayılacak

Bunun üzerine CHP, konuyu İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulunun kararını bozarak, oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Buna göre, Çifteler'de, oylar yeniden sayılacak.