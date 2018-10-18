CHP, İstanbul için anket yaptı! İşte isimlerin yüzdelik dilimleri

CHP, İstanbul adayını belirlemek için parti üyelerinin katılımıyla bir anket yaptı. Peki hangi isim yüzde kaçta kaldı?

Güncellenme 18 Ekim 2018 11:41

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için parti üyelerinin de katılımıyla bir anket yapıldı. Ankette, 24 Haziran seçimlerinde CHP için büyük bir umut olan Muharrem İnce hakkında sürpriz sonuçlar yer aldı.

Muharrem İnce yüzde 44’te kaldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1 iddiasında bulunan Muharrem İnce, kendi partisinin içinde bile yüzde 50'yi geçemeyerek yüzde 44'te kaldı.

İkinci isim Aykut Erdoğdu oldu

Aday olması muhtemel diğer isimlerden, Aykut Erdoğdu yüzde 15 ile ikinci, Gürsel Tekin yüzde 13 ile üçüncü, Akif Hamzaçebi yüzde 10 ile dördüncü, İlhan Kesici de yine yüzde 10 ile beşinci sırada yer aldı.

Kaftancıoğlu yüzde 7’de kaldı

Yerel seçimler için en iddialı çıkışları yapan isim olan Canan Kaftancıoğlu yüzde 7 ile son sırada yer aldı.

Mansur Yavaş’ın adaylığına hoş bakılmadı

Cumhuriyet’in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için ismi konuşulan Mansur Yavaş'ın olası adaylığı ise CHP Ankara İl Danışma Kurulu'nda tepki çekti. Yavaş’ın aday olması sonrası CHP'nin Ankara'da dört olan belediye sayısının 2'ye düştüğü görüşü ifade edildi. CHP Genel Merkezi'nde 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve 7 saat süren toplantıda bazı konuşmacılar Yavaş'ın olası adaylığına karşı çıktı.

“Mansur Yavaş kazansaydı CHP kazanmış olmayacaktı”

CHP PM üyesi Necati Yılmaz toplantıda, "Mansur Yavaş'ı aday yaptık. Eğer kazansaydık biz kazanmış olacak mıydık? Hayır. Mansur Yavaş kazandığında evvela AK Parti kaybedecekti. Ama biz kazanmış olmayacaktık demeye gerek yok. Onun eteğinde kazananlar bizim olmadı, çekip gittiler" ifadelerini kullandı.