CHP heyeti, Gülen'in iade talebi belgelerini inceleyecek!

İnce'nin iddiaları sonrası 4 kişilik CHP heyeti, 4 Haziran'da Adalet Bakanlığı'nda Gülen’in iade talebi belgelerini inceleyecek.

Güncellenme 01 Haziran 2018 14:18

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine dair iddialarından sonra yeni bir gelişme yaşandı. Dört kişilik CHP heyetinin 4 Haziran Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda Gülen'i iade talebi belgelerini inceleyeceği öğrenildi.

İddialardan sonra önce Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, belgeleri incelemek üzere İnce'yi Adalet Bakanlığı'na davet etmişti.

Yaşananlar sonrası Adalet Bakanlığı'na resmi yazıyla başvuran CHP, Fethullah Gülen'in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep etti.

Bu kapsamda 4 kişilik CHP heyeti 4 Haziran Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda Gülen'i iade talebi belgelerini inceleyecek.