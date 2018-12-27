CHP, dini siyasete karıştırmaya devam ediyor

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nun tanıtıldığı toplantıda Kur'an kursuna gittiğine dair görseller dikkatlerden kaçmadı.

Güncellenme 27 Aralık 2018 12:37

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda gösterilen videoda İmamoğlu için "Kur'an kursuna gitti" kısmı dikkatlerden kaçmadı.

Mart 2019’daki yerel seçimler için CHP ve diğer muhalif partilerin İstanbul adayı, Ekrem İmamoğlu olarak belirlendi.

Tanıtım toplantısı yapıldı

İmamoğlu’nun aday olarak açıklanması sonrasında bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda İmamoğlu’nun hayatından bahsedildi.

Kur’an kursuna gitmiş

CHP’li adayın hayatına dair kesitler aktaran videoda, İmamoğlu’nun çocukluk dönemlerinde Kur'an kursuna gittiğine ve futbol oynadığı dönemlerde kaleye besmelesiz geçmediğine dair ifadeler dikkat çekti.

İnce katılmadı

Öte yandan adı İstanbul için geçen isimlerden olan Muharrem İnce, aday tanıtım toplantısına katılmadı. İnce, sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy’la ilgili paylaşım yaptı.