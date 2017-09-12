CHP, Danıştay Başkanı'nı Danıştay'a şikayet edecek!

CHP, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün disiplin kuruluna sevk edilmesi için Danıştay'a başvuracak.

Güncellenme 12 Eylül 2017 09:15

CHP, Danıştayı da töhmet altında bıraktığı iddiasıyla Zerrin Güngör'ün disiplin kuruluna sevk edilmesi için Danıştay'a başvuracak. Başvuru, bugün saat 11.30'da yapılacak.

"Yasal adım atacağız"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün CHP'ye yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Onu siyasette taraf olarak görüyoruz, yasal adım atacağız." demişti.

Danıştay başkanı CHP için ne demişti?

30 Ağustos resepsiyonunda konuşan Güngör, CHP'nin eski yargı düzeni değiştiği için rahatsız olduğunu söylemişti. CHP'den Güngör'e "Cübbede iliklemek için ilik arayacağına ağzını kilitle" yanıtı gelmişti. Güngör daha sonra yaptığı açıklamada da CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' ve kurultayını 'sözde' diye tanımlayıp şöyle konuşmuştu: "Kim için adalet? Neyin adaletini arıyorsunuz? Yargıyı da töhmet altında bırakıyorsunuz. Biz adalet terazisini çok hassas tutuyoruz. Birtakım söylem ve davranışlarla yargıya güven zedelenirse bundan bütün toplum zarar görür. Biz, tarafsız ve bağımsız olarak herkesin hakkını titizlikle dağıtmaya özen gösteriyoruz. Aynı özenin gösterilmesini beklemek de hakkımız!"