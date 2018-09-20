CHP, Bakan Albayrak'ın açıkladığı YEP'i eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı"nı eleştirdi.

Güncellenme 20 Eylül 2018 16:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı"na CHP’den tepki geldi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, kesinlikle bir krizle mücadele programı olmadığını ileri sürdü.

Hayalci bir gösterge

Programın muğlak genel geçer ifadelerle, 'krizi çözeceğiz' denilen bir manzumeden ibaret olduğunu iddia eden Erdoğdu, açıklanır açıklanmaz kurun yükselişe geçmesi, piyasanın YEP'i hayalci ve muğlak bulduğunun göstergesi olduğu değerlendirmesi yaptı.

Somut bir emare yok

"2021'de enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz” dediklerini hatırlatan Erdoğdu, bunu yapmak için somut bir emare olmadığını, '2019'da 60 milyar lira tasarruf, 16 milyar lira gelir artışı sağlayacağız’ denildiğini, bunu nasıl yapılacağına dair somut ve gerçekçi bir yol haritasının olmadığını, aşırı kur artışı ve oynaklığı sonucu sarsılan bankacılık ve reel sektörle ilgili hiçbir somut düzenleme olmadığını, yüksek girdi fiyatları ve ithalat dampingiyle çökertilen tarım sektörü ile ilgili en küçük bir umut verilmediğini, bu maliyet ve fiyatlarla çiftçinin üretimin ve verimin düşeceğini, bu durumun arzın kısılması ve gıda enflasyonu artışı anlamına geldiğini belirtti.

“Kur üzerinde hiçbir etkisi olmadı”

2019'da resmi işsiz sayısının 4 milyonu aşacağını, 1 milyona yakın insanın işini kaybedeceğini öne süren Erdoğdu “Krizle mücadelede iki önemli silahımız vardı. Bunlardan birincisi Merkez Bankası'nın faiz artışı diğeri YEP'di. Krizle mücadelede en etkili iki araçta elimizden çıktı ve krizin en önemli değişkeni kur üzerinde hiçbir etkisi olmadı” ifadelerini kullandı.