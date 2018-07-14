Chelsea'den bomba transfer
İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Maurizio Sarri ile anlaştı.
İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Antonio Conte'nin ardından takımın başına Maurizio Sarri'yi getirdi.
Maviler'den yapılan açıklamada 59 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Chelsea ve Premier League'e gelmekten çok mutlu olduğunu belirten Sarri, "Bu benim kariyerimde heyecan verici yeni bir dönem" dedi.
Son olarak Napoli'nin başına 3 yıl önce geçen Sarri, 2016-17 sezonunda Serie A'da yılın teknik direktörü seçilmişti. Serie A'da geçen sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.