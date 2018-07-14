Chelsea'den bomba transfer

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Maurizio Sarri ile anlaştı.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 17:30

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Antonio Conte'nin ardından takımın başına Maurizio Sarri'yi getirdi.

Maviler'den yapılan açıklamada 59 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Chelsea ve Premier League'e gelmekten çok mutlu olduğunu belirten Sarri, "Bu benim kariyerimde heyecan verici yeni bir dönem" dedi.

Son olarak Napoli'nin başına 3 yıl önce geçen Sarri, 2016-17 sezonunda Serie A'da yılın teknik direktörü seçilmişti. Serie A'da geçen sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.