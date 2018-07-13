Ceylan Özgül'den şok Acun Ilıcalı açıklaması!

Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül, Acun Ilıcalı hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 11:05

Adnan Oktar'ın kedicikleri arasında bulunan ve daha sonra kaçan Ceylan Özgül, Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı'nın da geçmişte Oktar'ın müritlerinden olduğunu iddia etti.

Geçtiğimi gün Adnan Oktar ve 234 destekçisine 5 ilde şafak operasyonu düzenledi. Oktar'ın aralarında bulunduğu 179 kişi gözaltına alındı. 70 kişi ise Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu.

Operasyonun ardından daha önce Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül, bazı basın mensuplarını ve televizyon kanallarına özel açıklamalarda bulundu.

Son olarak sosyal medyadan bomba açıklamalarda bulunan Özgül, "TV8'de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım. Sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" dedi. Daha sonra ise bu paylaşımını sildi.

Adnan Oktar da daha önce yaptığı açıklamasında Acun'un ile irtibatlı olduğunu iddia etmişti.

Oktar, "Acun, çocukluğunda çok metanetiydi. Şakacı şamatacıydı. Bakırköy Zuhuratbaba'da oturuyordu. Ben onlara görüşmeye gidiyordum. Çok haytaydı. Her gittiğim de mahallede futbol oynarken bulurdum. Bir kere doğru konuşmamıştı normalde üstüne gitmezdim fakat bana zeka oyunları yapıyordu en sonunda köşeye sıkıştırarak itiraf ettirdim. O zamanlar da çok yamandı. Eşi Seda ise hanım hanımcık kibar kaliteli biriydi. Arkadaşı Esat Yontuç, o da talebemdi. Şuanda da ikisi arkadaştır. Esat Acun'a kıyasla daha sakindi" ifadelerini kullanmıştı.