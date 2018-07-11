Ceylan Özgül'den Adnan Oktar paylaşımı

Adnan Oktar'la ters düşen kediciklerden olan Ceylan Özgül, operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 10:57

Adnan Oktar'la ters düşen kediciklerden olan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından bu sabah yapılan operasyonlar için, "Bugün Güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımında bulundu.

Adnan Oktar’ın yanından kaçmıştı

Adnan Oktar'ın en bilinen 'kediciklerinden' Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etmişti. Oktar'ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyen Özgül'e diğer bir 'kedicik' olan Tülay Kumaşçı, lüks yaşamı kaybettiği için bu iftiraları attığını söylemişti.

Şeytani oluşum

Özgül, "Buradan anne ve babalara sesleniyorum, çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derlerse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun. Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut. Çocuklarınızın bu yapıların tuzağına düşmesi kolaylıkla mümkün ancak şantajlar, tehditler ve algı operasyonları nedeni ile çıkmaları çok uzun ve zorlu yıllara mal olabilir. Allah nasip etti ve ülkemize yararlı işler yaparak hayatımı geçiriyorum" diye yazdı.

Herkes ailesinin kıymetini bilsin

Yıllarca ipotek altına alınarak engellenen pek çok şeyi yapmanın heyecanı ve enerjisi içinde olduğunu yazan Özgül, "Annemin cenazesine gidememiştim. Allah babamdan razı olsun, beni bağrına bastı. Bundan sonraki ömrüm onun sağlığı ve mutluluğunu kollayarak geçecek. Herkese ailesinin kıymetini bilmesini ısrarla tekrarlıyorum" dedi.